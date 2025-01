Jovem morre após colidir moto que comprou no dia da tragédia

Um homem de 24 anos morreu em um trágico acidente de trânsito ocorrido no último sábado (18/01) em Aparecida do Taboado. O incidente aconteceu por volta das 19h, no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Alameda Arariba Honório, na Vila São José, região próxima ao Recinto da Festa do Peão.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Velton de Oliveira Silva, perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra uma lixeira e uma árvore. A Polícia Militar também esteve no local, registrando a ocorrência.

A colisão foi tão forte que ele foi encontrado inconsciente, sem o capacete e com sérios ferimentos na cabeça, caracterizando um grave traumatismo craniano.