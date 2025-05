Maio Amarelo tem vasta programação em Aparecida do Taboado

A coordenadora das campanhas educativas do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) em Aparecida do Taboado, Cléia Alves, foi entrevistada nesta quarta-feira (07/05) no RCN Notícias, para falar sobre o “Maio Amarelo” — movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

O Demutran, órgão vinculado à Secretaria de Governo da Prefeitura, elaborou um amplo plano de ações para a campanha deste ano, que tem como foco principal a promoção da segurança no trânsito, com ênfase nos riscos do excesso de velocidade, do consumo de álcool ao volante e na valorização da vida.

As ações visam educar e sensibilizar motoristas, pedestres e ciclistas, promovendo o respeito às leis de trânsito e a redução de sinistros e vítimas fatais.

Equipe responsável pelas ações educativas do Maio Amarelo em Aparecida do Taboado (Foto: Assessoria)

Com o tema “Desacelere: Seu Bem Maior é a Vida”, a campanha contará com diversas atividades educativas durante o mês de maio, incluindo:

Atividades nas Escolas e Creches – Apresentações teatrais nas unidades da rede municipal de ensino levarão mensagens sobre segurança no trânsito de forma lúdica e educativa, com o objetivo de formar desde cedo uma cultura de respeito e responsabilidade.

Panfletagem Educativa – 14 de maio – Na empresa Gala, com apoio do Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, equipe do DEMUTRAN e voluntários. Os temas abordados incluirão:

Respeito aos limites de velocidade;

Efeitos do álcool na direção;

Importância do uso do cinto de segurança;

Atenção à sinalização de trânsito.

Palestra na Câmara Municipal – 21 de maio, às 8h30 – com tema: “Os Efeitos do Álcool na Visão e Coordenação Motora do Motorista”, com o Comandante Luiz Carlos Pereira Vieira, da Polícia Militar. O evento será voltado aos motoristas da rede municipal de ensino, com foco na prevenção de acidentes e valorização da vida.

Objetivos da Campanha:

Conscientizar sobre a importância da segurança no trânsito;

Reduzir acidentes e infrações, especialmente relacionados ao excesso de velocidade, uso do celular e avanço de sinal;

Estimular o respeito às leis de trânsito por motoristas, pedestres e ciclistas;

Ampliar o conhecimento sobre os perigos do álcool na direção;

Promover uma cultura de paz e responsabilidade no trânsito. (Com informações da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Aparecida do Taboado)

Assista a reportagem do RCN Notícias: