Polícias Civil e Militar deflagram a Operação Argos em Aparecida do Taboado

A cidade de Aparecida do Taboado foi palco, na manhã desta quarta-feira (30/04), da 2ª fase da Operação Argos, desencadeada pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar. Cerca de 100 agentes e 40 viaturas de seis delegacias especializadas participaram da ação, que também contou com helicóptero, drones e unidades táticas da PM.

Os alvos são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade e região. A operação mobilizou equipes da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), Deleagro, Decon, Garras, Defurv e Derf.

A Polícia Militar atuou com efetivos da unidade local, Força Tática, Choque, Canil, Garras e CPA-2. Participam policiais civis e militares lotados em Campo Grande, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

Helicóptero da Polícia Militar durante a operação em Aparecida do Taboado (Foto: Polícia Militar/Polícia Civil)

Segundo o delegado de Polícia do Interior, Dr. Lúcio Fátima, a operação foi determinada pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, em resposta ao aumento de furtos e roubos registrados na cidade entre fevereiro e março. A mobilização atendeu a pedidos da população e de autoridades locais por mais segurança.

As investigações foram conduzidas pela Denar em conjunto com o Setor de Investigações Gerais (SIG) da cidade. A autorização judicial legitimou a expedição de 22 mandados de busca e apreensão, mais 6 de prisão, com aval do Ministério Público.

Nas primeiras horas da operação as prisões em flagrante. As equipes apreenderam grande quantidade de drogas, armas de fogo, joias e celulares.

Confronto e morte durante ação policial

Durante o cumprimento de um dos mandados, um suspeito de tráfico morreu após reagir à abordagem. De acordo com o delegado Hoffman D’Ávila, titular da Denar, os policiais anunciaram presença e ordenaram a prisão. O homem, no entanto, teria se levantado da cama empunhando uma arma de fogo. Ao apontá-la para os policiais, foi alvejado, socorrido e levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade do suspeito ainda não foi divulgada. Segundo testemunhas, o local era ponto constante de venda de entorpecentes.

Titulares das unidades da Polícia Civil e Polícia Militar participam da operação (Foto: Nestor Júnior/Cultura FM)

Estão presentes em Aparecida do Taboado acompanhando a operação autoridades da segurança pública, entre eles o comandante do CPA-2 da PM, coronel Mauro César Ormay; o delegado Lúcio Fátima; o delegado Hoffman D’Ávila (Denar); o comandante do 13º BPM, tenente-coronel Paulo Ribeiro dos Santos; o delegado local Gustavo Fernal e o comandante da PM no município, tenente Luiz Carlos Vieira, além da titular da 2ª Promotoria de Justiça na Comarca, Jerusa Quirino.

A Operação Argos seguirá em andamento nos próximos dias, até o cumprimento integral dos mandados judiciais expedidos.

Mais imagens da Operação Argos em Aparecida do Taboado