SESI abre matrículas para 2025; aulas começam no dia 29 de janeiro

A diretora da Escola SESI de Aparecida do Taboado, Graciete Barros, esteve nesta quarta-feira (22/01) no RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, para anunciar o início das matrículas e o começo das aulas, que se darão no dia 29 de janeiro. Durante a entrevista, Graciete destacou a qualidade do ensino oferecido pela instituição, que é reconhecida nacionalmente pela excelência na educação, combinando teoria, tecnologia e prática.

A escola oferece uma formação completa, com foco no desenvolvimento integral dos alunos, que recebem aulas de robótica, inglês, educação empreendedora e têm a oportunidade de praticar diversas modalidades esportivas. As turmas atendem desde a Educação Infantil, para crianças a partir dos 4 anos, até o 3º Ano do Ensino Médio.

Para informações sobre valores e procedimentos para efetivação das matrículas, a diretora orientou que os pais ou responsáveis entrem em contato pelo telefone (67) 3565-8747.

Confira a reportagem completa do RCN Notícias: