Caminhão de Prêmios realiza terceiro sorteio

A Graciele Aparecida Fonseca abasteceu no Posto Parati e levou para casa uma bicicleta novinha. Já a Michele Matos da Silva, que comprou na Rede Mais Calçados, ganhou um aparelho de micro-ondas.

Luiz Felipe do Nascimento, cliente da Molecaggio foi o primeiro sorteado e faturou uma Caixa Térmica. O Adriano Dias Silva, cliente da LM Sorvetes, ganhou um ferro de passar. E a Jeisielen de Oliveira, que costuma comer na Molecaggio Pizzas, ganhou um ventilador novo.

A Praça do bairro Jardim Alvorada foi o local escolhido para o terceiro sorteio da promoção Caminhão de Prêmios. Quem não foi até o local, pode acompanhar o sorteio de oito prêmios pela Band FM, Cultura FM, TVC HD e pelas redes sociais do Grupo RCN.

Marcia pensou que ganharia somente a geladeira, mas foi contemplada com muito mais

Outros três sortudos vão levar pra casa um vale compras de R$ 500: a Michele Karina Leite, cliente das Lojas Imbatíveis; a Ana Lara Torres, cliente da LM Sorvetes e o José Antônio Carneiro, cliente da Ótica Especializada.

No ano passado, outras 16 pessoas foram contempladas nesta, que é apontada como a promoção de maior sucesso do Grupo RCN de Comunicação e parceiros. A relação completa das empresas participantes e o regulamento da promoção estão no www.jpnews.com.br/caminhaodepremios.

Quanto mais cupons, mais chances o consumidor tem de ganhar. Isso porque todos os cupons que foram preenchidos corretamente e depositados nas urnas do “Caminhão de Prêmios” e ainda não foram contemplados, continuam concorrendo.

No dia 20 de março, tem o sorteio final da promoção, quando um único ganhador vai levar para casa todos os prêmios do caminhão.