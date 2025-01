2025: Ano de crescimento moderado para o setor de carne de frango no Brasil

De acordo com análises do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o setor de carne de frango se prepara para um 2025 de investimentos e crescimento moderado no Brasil, mas também de desafios relacionados à economia doméstica e ao comércio internacional. De acordo com análises do Cepea, embora a oferta de animais para abate e a demanda interna devam aumentar, o ritmo pode ser inferior ao registrado em 2024.

As projeções econômicas indicam que o poder de compra do consumidor brasileiro será mais apertado em 2025, levando a escolhas por proteínas mais acessíveis. A valorização do dólar ao final de 2024 também deve impactar os custos de produção, pressionando os preços no mercado interno.

No mercado internacional, a demanda pela carne de frango brasileira continuará forte, com a China mantendo a posição de principal importador. Além disso, os Estados Unidos, Emirados Árabes e Chile devem seguir entre os principais destinos do produto nacional. Para o Oriente Médio e o Chile, espera-se crescimento no volume de importações, enquanto os Estados Unidos devem manter um patamar elevado de compras devido à recuperação gradual do rebanho interno, conforme o apontado pelo Cepea.

Enquanto isso, nas propriedades produtoras, a expectativa é de manutenção da produção em patamares elevados, mas com avanços menores que os de 2024. Dados do IBGE apontam um aumento de 19% no número de aves abatidas até setembro de 2024, sinalizando um ritmo positivo para o ano seguinte.

No âmbito regional, o Rio Grande do Sul segue com a ampliação da cadeia produtiva. Empresas como a Vibra Foods têm apostado em expansão para fortalecer sua presença no mercado internacional. A companhia inaugurou um novo incubatório em Soledade, no norte do estado, ampliando seu ciclo de crescimento na região. A nova planta se junta a um frigorífico adquirido em 2020 e uma fábrica de ração construída em 2021, formando um parque fabril integrado para a produção de carne de frango. Com 6.400 metros quadrados, a estrutura tem capacidade para manejar sete milhões de pintos por mês, abastecendo mais de 150 granjas na região e gerando 50 empregos diretos.