A motorização híbrida flex no Brasil e o potencial econômico para MS

A inovação tecnológica automobilística com a motorização híbrida flex no Brasil se destaca na transformação da indústria automotiva e no fortalecimento do papel do país na transição para uma economia de baixo carbono.

A pauta, inclusive, pode gerar impactos econômicos significativos em regiões estratégicas, como o Mato Grosso do Sul. Segundo Hudson Garcia, colunista do Jornal CBN Campo Grande, um dos reflexos está na produção de biocombustíveis.

“O Brasil é líder mundial na produção de etanol, e Mato Grosso do Sul desempenha um papel fundamental nesse cenário. Nosso estado tem uma posição privilegiada na cadeia produtiva dos biocombustíveis, com 22 usinas de etanol em operação, sendo um dos maiores exportadores do país. Agora, com a expansão de veículos híbridos flex, que utilizam eletricidade e combustíveis como etanol, abre-se uma janela de oportunidades para alavancar ainda mais essa indústria”, explicou.

Acompanhe a análise completa: