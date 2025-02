Na coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade desta quinta-feira (13), Matheus Barros conta como o Japão consegue ter as menores taxas de obesidade do mundo.

Entre as medidas preventivas da obesidade, as escolas japonesas devem, por lei, ter pelo menos um nutricionista para instruir as dietas das crianças, de forma que ajudam na formação do paladar dos pequenos.

