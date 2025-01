Acordo entre Mercosul e UE deve favorecer citricultura nacional

O acordo entre o Mercosul e a União Europeia, após 25 anos de negociações, deve beneficiar a citricultura brasileira, principalmente o suco de laranja. Atualmente, a exportação de suco de laranja para a União Europeia está sujeita a uma taxa que varia de 12,2% a 15%, dependendo das especificações do produto.

O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja e a União Europeia é o principal destino. Na safra 2023/24, a receita obtida com as vendas ao bloco europeu representou quase 55% do montante total. O acordo prevê a redução gradual das tarifas, até serem zeradas, em um período de sete a 10 anos. Metade das importações do bloco europeu devem vir do Mercosul, principalmente do Brasil, já que os outros países do bloco sul-americano praticamente não produzem a commodity.

Apesar das perspectivas positivas, os preços da laranja pera in natura (caixa de 40,8 kg) acumulam uma queda de 7,25% em dezembro, chegando a R$ 107,26.