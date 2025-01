Adolescentes de até 16 anos poderão se vacinar contra a dengue a partir de segunda, na Capital

A partir da próxima segunda-feira (13), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) vai ampliar o grupo vacinal contra a dengue em Campo Grande, de 14 para 16 anos.

Segundo a Sesau ” a campanha de vacinação foi ampliada para incluir pessoas na faixa etária de 6 a 16 anos”, conforme nota técnica.

A vacinação para o público ampliado ocorrerá até o dia 20 de janeiro, aproveitando o período de férias, em sete unidades de saúde.

Confira a lista dos locais de vacinação:

USF 26 de Agosto

USF Coronel Antonino

USF Tiradentes

USF Noroeste

USF Silvia Regina

USF Dona Neta

USF Portal Caiobá

“É importante que os moradores das áreas atendidas compareçam às unidades de saúde a partir de segunda-feira, levando documento de identidade para facilitar o processo de imunização”, reforçou a Sesau.

Epidemia em MS

Em Mato Grosso do Sul, no ano de 2023, foram registrados 41.046 casos de dengue. Em 2024 foram registrados 16.229 casos. Os casos de Chikungunya somaram 1.328, em 2023, e 919, em 2024.

Os dados fazem parte do último boletim epidemiológico divulgado pela SES, na sexta-feira (3). Segundo o documento, 32 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 17 estão em investigação.

Em Campo Grande, no ano passado um adolescente de 14 anos, com histórico de doença hematológica, morreu em decorrência da dengue.

Grupo prioritário

Atualmente, de acordo com o Ministério da Saúde, o grupo autorizado para receber a dose do imunizante varia entre 06 e 14 anos.

Esta faixa etária concentra o maior número de hospitalização por dengue, depois de pessoas idosas. No entanto, pessoas com mais de 60 anos não foram liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para receber a vacina.

De acordo com a Anvisa, a vacina contra a dengue foi autorizada à população pediátrica acima de quatro anos, adolescentes e adultos até 60 anos de idade. O imunizante deve ser aplicado em esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações.