Ano será de muito barulho na política de MS

A política de Mato Grosso do Sul não terá trégua no confronto da direita e esquerda. Esse nervosismo todo não será pela cadeira do governador Eduardo Riedel (PSDB), um caso raro no País onde os rivais extremos são aliados na administração estadual. Na verdade, eles se toleram em apoio a Riedel.

Mas quando se trata da sucessão presidencial, não há tolerância. É guerra mesmo. E o que está em jogo, também, não é só o comando do Palácio do Planalto. Os deputados federais, estaduais e senadores que estarão na linha de frente da batalha eleitoral, vão defender a reeleição dos seus mandatos. O plano é não dar sossego ao presidente Lula.

O PL e o PP, partidos da direita e ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, querem aumentar a bancada federal em Mato Grosso do Sul. Para isso acontecer, terão de tomar a vaga de deputados da esquerda abrigados no PSDB e no PT.

Outra meta da direita é eleger os dois senadores comprometidos com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A direita acusa Moraes de perseguição dos políticos ligados a Bolsonaro. E prometeu dar o troco com a eleição da maioria de senadores para afastá-lo do STF. O problema será o próprio STF que pode barrar o impeachment para salvar Moraes.

Mas se a direita está se armando para a guerra, a esquerda não quer perder espaço nas próximas eleições. Pelo contrário, quer ampliar a participação na Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e eleger o primeiro senador. O PT pode apostar na candidatura do deputado federal Vander Loubet para conquistar uma vaga de senador. A concorrência será grande. Vander já disse que não quer mais ser deputado federal e vai tentar o Senado.

O PT dependerá muito do sucesso do governo Lula para reverter voto conservador e de centro do estado para a eleição do senador.

O desafio da esquerda é, ainda, aumentar a bancada de deputados federais. Hoje, o PT tem Vander Loubet no seu sexto mandato e a Camila Jara, no primeiro mandato e líder emergente na política de Mato Grosso do Sul.

No decorrer deste ano, se verá muito o grito de guerra da esquerda e direita.

Confira a coluna Política em Destaque na íntegra:

