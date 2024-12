Após ano de ações, apreensões e palestras, Programa Ronda Escolar se prepara para os trabalhos em 2025

O Programa Ronda Escolar, conduzido pela Polícia Militar, realizou em 2024 mais de 350 apreensões, além de palestras e ações de segurança em 78 escolas estaduais de Campo Grande. O balanço das atividades ao longo do ano foi apresentado pelo adjunto de comando da Ronda Escolar, Subtenente Ricardo José Weschenfelder, em entrevista nesta sexta-feira (20), durante o Jornal CBN Campo Grande.

“Além da polícia militar realizar a segurança no entorno das escolas, acompanhar a entrada e saída dos estudantes, as equipes do Programa Ronda Escolar estão também dentro das escolas participando diariamente nas atividades da educação, trabalhando com a conscientização dos alunos. Neste ano foram feitas mais de 9 mil visitas nas unidades de ensino e foram realizadas mais de 800 palestras para crianças e adolescentes, sobre uso de drogas, respeito ao professor e também à instituição“, destacou o subtenente.