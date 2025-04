Após liberação, BR-267 permanece com tráfego em 'pare e siga'

Após vários dias de bloqueios devido às fortes chuvas que castigaram Mato Grosso do Sul, quem trafega pela BR-267, na região de Jardim e Bela Vista, ainda precisa ter muita atenção. No trecho próximo à Fazenda Margarida, o trânsito segue no sistema ‘pare e siga’.

O local fica exatamente na divisa entre os municípios de Bela Vista e Caracol e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as obras de recuperação no km 556, ainda estão em andamento. Nesse trecho, onde a enchente levou parte do aterro da ponte sobre o rio Caracol, a interdição durou seis dias.

Embora a maioria dos danos tenha sido reparada, a ponte existente nesse local ainda apresenta riscos, razão pela qual o fluxo de veículos está sendo controlado em ambos os sentidos.

Em resposta aos estragos, que incluíram alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e prejuízos à infraestrutura, os municípios de Jardim e Bela Vista decretaram estado de emergência no último sábado (19), assim como outras localidades da região atingidos pelo forte temporal.

Já no km 533 da BR-267, entre as rotatórias da Apaporé e da entrada do Calcário Bodoquena, em Jardim, o trecho ficou interditado por pelo menos quatro dias. Durante esse período, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realizou vistorias que constataram o solapamento das camadas inferiores do asfalto, comprometendo a segurança da pista. O local também passou por obras.

Com a liberação da maior parte da rodovia, o tráfego volta a fluir, mas a orientação é para que condutores mantenham a cautela, principalmente ao se aproximar do sistema ‘pare e siga’.