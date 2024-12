Aquecimento com propósito potencializa resultados e evita lesões

O aquecimento antes do treino é uma etapa fundamental, mas muitas vezes subestimada por quem pratica atividades físicas. Mais do que apenas “esquentar o corpo”, ele é uma preparação estratégica que envolve o sistema muscular, articular e cardiovascular, com o objetivo de prevenir lesões e melhorar a performance.

Na coluna CBN Boa Forma desta segunda-feira (2), Dinei Carlos comentou que o conceito de “pré-treino com propósito” ressalta a importância de movimentos intencionais e bem planejados para ativar músculos-alvo, melhorar a mobilidade e aumentar a eficiência dos exercícios.

Ao incluir movimentos dinâmicos como mobilizações de quadril, rotações de tronco e ativações do core, é possível preparar o corpo para demandas específicas, seja em treinos de força, corrida ou atividades funcionais.

Confira a coluna na íntegra: