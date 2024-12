As possibilidades de uma ceia mais saudável

A virada do ano novo está cada vez mais perto e, nesta data, muitas pessoas acabam fazendo refeições mais calóricas, principalmente durante a ceia. Em entrevista ao vivo na Rádio CBN Campo Grande na manhã desta terça-feira (31), a nutricionista Paula Saldanha explicou que é possível diminuir os danos durante as refeições e disse o que é preciso ser feito para garantir uma dieta mais saudável.

“Nós sabemos que a gordura é o que da maior palatabilidade e o gosto da comida, por isso é muito bom ingerir esses tipos de alimentos durante a ceia, como frituras e doces. Mas é possível reduzir os danos com apenas algumas ações, para que a ceia seja mais saudável. Uma hidratação correta hoje ao longo do dia, um suco com chia antes da ceia para melhorar a saciedade, um suco de abacaxi, hortelã e limão para trazer mais fibra e melhorar a digestão, são alguns exemplos“, explicou a especialista.