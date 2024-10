Aumenta a dúvida sobre pagamento do 13º salário dos servidores

O debate realizado pelo Midiamax na semana passada, ao invés de esclarecer os eleitores a respeito das propostas da candidata Adriane Lopes (PP), que tenta a reeleição, acabou por gerar mais dúvidas ainda se a prefeitura tem em caixa o dinheiro necessário para pagar o 13º salário dos seus 27 mil servidores municipais.

Ao ser questionada pela adversária Rose Modesto (União) se o provisionamento do dinheiro vem sendo feito ao longo do ano, a prefeita Adriane Lopes não respondeu. Seu silêncio acabou acendendo a luz amarela na mente do funcionalismo.

Ontem, a dúvida aumentou mais ainda em função de manobra feita por deputados estaduais que estão na campanha eleitoral da prefeita. Ao invés de aprovarem requerimento do deputado Pedrossian Neto (PSD) com pedido de informações à Adriane Lopes para que esta esclareça a questão, por 12 votos a 11 a Assembleia Legislativa decidiu prorrogar a análise da matéria.

Isso significa que a blindagem jogou para a semana que vem, após a eleição que será no domingo, o envio do pedido de informações à chefe do executivo Municipal.

A manobra dos parlamentares de tentar blindar Adriane Lopes está provocando efeito contrário, já que agora não são apenas os servidores que estão apreensivos em função do risco de não receberem o abono, mas também os comerciantes da Capital.

Adriane garante que tem o dinheiro em caixa. Mas não mostra nenhum documento que comprove o que diz.

