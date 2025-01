Avanço de frente fria reforça alerta para chuva intensa em MS

Setenta e sete municípios de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de perigo de chuva intensa, nesta segunda-feira (20), com acumulado de 30 a 60 milímetros por hora (mm/h) ou de 50 a 100 milímetros por dia (mm/dia), e rajadas de vento que podem variar de 60 a 100 km/h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa condição pode ocorrer devido à combinação de calor e umidade, com pancadas de chuva típicas do verão, em que pode chover em uma cidade ou bairro enquanto na localidade vizinha não passa de um aumento de nebulosidade.

A aproximação e o avanço de uma frente fria sob o estado contribuem para a instabilidade no estado até pelo menos a próxima quinta-feira (23).