Bases buscam "força" em composição de blocos e bancadas partidárias na Alems

Com os trabalhos retomados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) para um novo biênio (2025-2026), os deputados se reorganizam em blocos e bancadas partidárias para buscar “força” e, consequentemente, mais espaço nas comissões permanentes da Casa de Leis. Entre as novidades, o antigo G-10 “perdeu” dois parlamentares, o Partido Liberal (PL) busca mais representatividade e pode haver disputa pela presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

As articulações políticas já tiveram início e, na composição dos blocos da Assembleia Legislativa, o Bloco 1, antigo G-10, teve uma diminuição no número de integrantes. Isso porque os dois parlamentares do PL que integravam o grupo, Coronel David e Neno Razuk, decidiram sair para montar uma base mais forte da direita na Casa de Leis, junto à bancada do partido.

Dessa forma, de acordo com o deputado e líder do bloco, Márcio Fernandes (MDB), a composição segue com oito parlamentares: Junior Mochi (MDB), Márcio Fernandes (MDB), Renato Câmara (MDB), Gerson Claro (PP), Londres Machado (PP), Antônio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e Professor Rinaldo (Podemos).

Já o Bloco 2, antigamente conhecido como G-8, permanece com maioria de parlamentares do PSDB, mas agora com sete integrantes. De acordo com o deputado estadual e líder do bloco, Jamilson Name (PSDB), a atual composição conta com: Lia Nogueira (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Pedro Arlei Caravina (PSDB), Jamilson Name (PSDB), Zé Teixeira (PSDB), Paulo Corrêa (PSDB) e Paulo Duarte (PSB).

Ainda durante a sessão plenária desta quarta-feira (5), os líderes de ambos os blocos realizaram convites aos deputados que ainda não integraram nenhum bloco: Roberto Hashioka (União) e Lídio Lopes (sem partido).

O deputado Lídio Lopes explicou que vai “avaliar tudo isso, a composição desses blocos, de que forma está composta, qual o encaminhamento para tomar uma decisão, se continuo de maneira independente como estou ou se realmente farei a composição do bloco. […] Continuo também sem partido e sem definição para isso“, concluiu.

Sobre a busca do PL em ter mais “voz” na Alems, o deputado João Henrique Catan, que ficou de fora da composição dos blocos há dois anos, afirmou que essa é uma oportunidade para o partido ganhar mais força, principalmente com a chegada de um novo integrante.

“E acho que eles entenderam que, nesta última legislatura, a adesão a blocos enfraqueceu a bancada do partido. Então, a gente vai ficar unido como bancada, escolhemos um líder entre nós, que é o deputado Coronel David, e talvez a gente receba mais um integrante. Aí, formalizamos a bancada por completo. […] Se conseguirmos mais um integrante do partido, a bancada terá um quociente maior, sem alternância com o PT para as vagas nas comissões“, explicou o deputado.

A nova adesão ao PL seria do deputado Lucas de Lima, atualmente sem partido. O parlamentar disse que a composição da bancada com quatro parlamentares de direita, contando com ele, está “praticamente certa”.

“Praticamente certo que vou entrar no PL. Estou esperando a vinda do Portela, que virá aqui na Assembleia, e estaremos formando essa bancada do PL com quatro integrantes agora. Minha intenção é continuar na Comissão de Saúde e ser vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente“, afirmou.

CCJR

Outra situação nos bastidores da Alems é a possibilidade de mudanças na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), a mais importante da Casa, por onde passam todos os projetos apresentados pelos parlamentares. A mudança pode ocorrer, inclusive, na presidência, já que o deputado Pedro Arlei Caravina (PSDB) demonstrou interesse pelo cargo, atualmente ocupado por outra parlamentar do PSDB, Mara Caseiro, que foi a segunda mulher na história a presidir a comissão.

“Eu coloquei à disposição que tenho interesse. Amanhã eles vão se reunir para ver se há mais alguém interessado. Se não houver, o colégio indica. A deputada Mara hoje preside, é do PSDB, eu também sou do PSDB, então ficaria dentro da normalidade, digamos assim, a liderança da principal comissão da Assembleia“, afirmou Caravina.

“Se for para ficar apenas como integrante, eu não vou permanecer na CCJR. Essa já é uma decisão minha“, disse a atual presidente da comissão, deputada Mara Caseiro.

Compromisso

Tanto a conclusão dos blocos quanto a definição das comissões serão alinhadas em uma reunião de líderes, marcada para amanhã, às 11h, na Alems. O encontro foi convocado pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP).