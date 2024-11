Bloqueio de rodovias termina em confronto com a Tropa de Choque e indígenas feridos

Os bloqueios de rodovias estaduais e estradas de acesso à Reserva Indígena de Dourados, iniciados há três dias na região de Dourados, terminaram na manhã desta quarta-feira (27) com vários indígenas feridos a tiros de borracha e outros sufocados por bombas de gás lacrimogênio. (vídeo abaixo)

Os manifestantes protestavam contra a falta de água potável nas aldeias Jaguapiru, Bororó e Panambizinho, um problema recorrente há décadas nas comunidades indígenas da região.



O Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso Sul precisou intervir depois que tentativas de negociação com os indígenas fracassaram para a liberação do tráfego nas estradas.

Para chegar a um dos pontos de bloqueio, os policiais avançaram por estradas internas das aldeias e enfrentaram a resistência de muitos manifestantes.



Os indígenas divulgaram vídeos nas redes sociais que mostram a correria no momento da ação do Batalhão de Choque. Foram disparados tiros de munição ‘não letal’ e bombas de efeito moral. Ainda não há informações sobre o total de feridos e se há casos graves.



Sobre a pauta do protesto, as lideranças indígenas informaram que nenhum representante da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) – vinculada ao Ministério da Saúde – ou do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei/MS) esteve no local das manifestações e nem conversando com as comunidades para apontar uma solução para o problema.

Nota da Secretaria de Segurança Pública de MS