Boa expectativa para 2025 no mercado automotivo

Nesta quinta-feira (02), o assunto do meio automotivo na coluna CBN Motors, é a chegada de marcas internacionais o Brasil. A promessa é que ocorra uma “avalanche” de carros eletrificados nas ruas.

“Essa é a nova onda e as pessoas precisam da uma oportunidade, comigo mesmo, comprei um carro elétrico e fiz uma única manutenção. Carrego a bateria com a energia solar que tenho em casa e não tenho custos e sei que essa é a realidade de muita gente aqui no estado“, relatou o colunista da CBN Paulo Cruz.

