Calor e variação de nebulosidade marcam segunda-feira em MS

A semana começa com previsão de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS).

Apesar da previsão de tempo firme em boa parte do estado, no período da tarde, devido ao aquecimento durante o dia, há probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliada ao calor. Por outro lado, nas regiões nordeste e leste/sudeste, o tempo se mantém mais firme, com sol e variação de nebulosidade.

Esperam-se altas temperaturas com valores entre 34 e 38°C, e baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-40%.