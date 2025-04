Campo Grande é a capital brasileira que registrou a maior alta no preço do óleo de soja

Campo Grande é a capital que registrou a maior alta no preço do óleo de soja em março de 2025, com um aumento de 1,16%. Em um ano, o aumento registrado no preço do óleo de soja foi de 41,82%.

No mês de março deste ano, o valor do conjunto de alimentos básicos aumentou em 14 das 17 capitais analisadas pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), que realiza a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos mensalmente.

Além do óleo, em março de 2025, o preço do arroz agulhinha teve aumento de 2,21%, e o valor do leite integral ficou estável.

Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.518,00 e, segundo cálculo do Dieese com base nos preços de março, esse valor deveria ser de R$ 7.398,94. Segundo o Dieese, o trabalhador gastou o equivalente a 52,24% do seu salário mínimo em março de 2025.

Por lei, o salário mínimo deveria ser capaz de atender às necessidades básicas do trabalhador, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte.