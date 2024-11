Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FipeZap), Campo Grande é a terceira capital do país em valorização imobiliária. Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, o head comercial do Grupo Evo e Jooy Incorporadora, Alessandro Sisan, destacou o que tem contribuído para o aquecimento do mercado imobiliário e de como investidores e proprietários estão aproveitando a oportunidade para adquirir novos empreendimentos.

“Campo Grande ficou um tempo sem lançamentos, com poucos lançamentos e isso criou naturalmente uma demanda que precisa comprar, que precisa morar […] a gente vem com esse mercado, esse momento que é interessante para quem está procurando imóvel, porque acontecem alguns lançamentos na Capital e isso vem em mais opções de moradia para a cidade”, explicou Alessandro Sisan.

Entre as novidades do mercado imobiliário na Capital, Alessandro mencionou o lançamento do Jooy Blend, um edifício com 92 apartamentos, de três diferentes tamanhos, no bairro Tiradentes. A novidade será lançada nesta terça-feira (12).

“Esse empreendimento especificamente, ele vem com uma torre, com rooftop, onde você consegue ver a vista linda da cidade. Do rooftop você consegue ver o Shopping Campo Grande, o Parque das Nações. A área de lazer completa impecável patrão Jooy, tem ali quadro de beach tennis, piscina iluminada. A gente traz também para esse empreendimento um item inédito que é um bar, onde você que mora no prédio, pode descer com seus amigos, testar uns drinks diferentes, tomar um vinho num lugar bem charmoso, bem sofisticado”, resume.

Acompanhe a entrevista completa: