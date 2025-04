Campo Grande retoma obras de EMEIs paradas e projeta 6 mil novas vagas

Investimentos federais e municipais devem zerar fila por vagas em creches até 2027

As obras de unidades da Educação Infantil que estavam paralisadas há mais de uma década em Campo Grande foram finalmente retomadas.

A informação foi confirmada por Fernanda Duarte, chefe da assessoria de planejamento da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em entrevista à Rádio Massa FM.

Segundo ela, os investimentos previstos somam R$ 35 milhões, provenientes de repactuação com o Governo Federal e contrapartida do município, com o objetivo de ampliar significativamente o número de vagas em EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil).

De acordo com Fernanda, sete obras foram retomadas com apoio do Ministério da Educação, viabilizando R$ 28 milhões em recursos federais, além de R$ 7 milhões oriundos da Prefeitura de Campo Grande.

As construções beneficiam cinco bairros da capital e integram um conjunto maior de treze obras que estavam paralisadas.

Atualmente, uma unidade já foi inaugurada, duas estão em execução, três entram em fase de obras ainda neste mês e as demais estão em processo de licitação.

Meta: atender 6 mil crianças até 2027

A previsão é de que as duas unidades em obras sejam entregues no início de 2026. As demais devem ser concluídas até 2027, conforme o avanço das licitações.

Com a finalização das construções, o município estima criar 3 mil novas vagas, o que permitirá atender 50% da atual demanda reprimida de cerca de 6 mil crianças de 0 a 3 anos que aguardam por uma vaga em creche.

“Embora essa faixa etária ainda não seja obrigatória por lei, sabemos que existe uma demanda real por parte das famílias, especialmente mães que precisam trabalhar”, explicou Fernanda.

Ela destacou ainda que a educação infantil vai além do acolhimento: “Ela é essencial para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças.”

Além disso, já foi apresentado ao Governo Federal um novo planejamento que prevê a construção de mais dez unidades, com a expectativa de criar outras 3 mil vagas.

“Nossa meta é zerar a fila de espera até o fim da atual gestão municipal”, afirmou.

Parcerias privadas são estudadas

Durante a entrevista, Fernanda também mencionou a possibilidade de parcerias público-privadas para acelerar o processo de expansão.

A Secretaria de Educação está aberta a firmar acordos com empresas interessadas em colaborar com a construção de novas salas de aula ou apoio à infraestrutura existente.

“Estamos dispostos a dialogar com o setor privado. Essas parcerias podem nos ajudar a criar mais vagas e atender ainda mais famílias. É um investimento que retorna para a sociedade, principalmente para mães e pais que precisam trabalhar”, reforçou.

A gestora aproveitou o espaço para convidar empresários a procurarem a Semed e conhecerem as possibilidades de apoio.