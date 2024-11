Carreta da Justiça estará em Jateí nos dias 18 e 19 de novembro

A população de Jateí terá a oportunidade de acessar serviços judiciais gratuitos com a chegada da Carreta da Justiça, nos dias 18 e 19 de novembro.

A unidade móvel do Poder Judiciário estará estacionada na Avenida Bernadete Santos Leite, em frente ao Centro Cultural Municipal, e oferecerá uma série de atendimentos para facilitar o acesso à Justiça.

Entre os serviços disponíveis estão esclarecimentos jurídicos, conversão de união estável em casamento, acordos de divórcio e de pensão alimentícia, reconhecimento e investigação de paternidade, modificação de guarda, entre outros.

Para otimizar o atendimento, é necessário realizar o pré-agendamento pelo WhatsApp, no número (67) 98462-8249.

A Carreta da Justiça tem jurisdição em todo o estado de Mato Grosso do Sul e competência para julgar ações cíveis, criminais e processos dos juizados especiais. A iniciativa busca atender comarcas de primeira entrância que ainda não possuem sede do Judiciário, além de atuar em mutirões processuais, incluindo o Tribunal do Júri, em distritos e povoados.

*Com informações do TJMS