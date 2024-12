Academia inova em Campo Grande com tecnologia e acolhimento

No programa CBN Festas e Eventos deste sábado (28), José Marques conversou com o gestor operacional da academia Fórmula, localizada no Shopping Campo Grande, Marcelo Simões. Ele destacou os diferenciais da academia, que combina tecnologia de ponta com atendimento humanizado e infraestrutura de alto nível.

Simões mencionou o uso de aplicativos que monitoram o desempenho dos alunos em tempo real, aulas coletivas como yoga, pilates e muay thai, além de equipamentos modernos que oferecem uma experiência única.

Assista à entrevista completa:

