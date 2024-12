Agropecuária brasileira impulsiona economia e supera desafios sanitários em 2024

O agronegócio brasileiro reafirmou sua relevância econômica ao atingir um PIB de R$ 2,5 trilhões no primeiro semestre de 2024, com R$ 1,74 trilhão do setor agrícola e R$ 759,82 bilhões do pecuário. A abertura de mercados internacionais desde 2023 impulsionou essas cifras, ampliando oportunidades para os produtos nacionais.

A Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) desempenha papel crucial na regulação e garantia da qualidade e segurança sanitária, essencial para alinhar o Brasil aos padrões internacionais e fortalecer acordos comerciais.

Em 2024, a SDA enfrentou desafios como o foco da Doença de Newcastle no Rio Grande do Sul e a presença de monilíase no Amazonas. Além disso, intensificou fiscalizações para coibir fraudes em produtos como café, azeites e fertilizantes, protegendo consumidores e o mercado interno.

Saúde animal avança com medidas estratégicas

A SDA implementou ações rigorosas para conter surtos de doenças como a Doença de Newcastle, erradicada rapidamente no Rio Grande do Sul. Um marco foi a solicitação à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) para reconhecimento do Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação, prevista para 2025, com economia anual de R$ 500 milhões. Outro destaque foi o lançamento do Plano Nacional de Identificação de Bovinos e Búfalos, que aprimorará a rastreabilidade e responderá a demandas internacionais.