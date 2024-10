Alimentação nas escolas melhora aprendizado e desenvolvimento dos alunos

Comer bem é fundamental para crescer, aprender e ter um bom desempenho escolar. A nutricionista Mariana Giori destaca a importância de uma alimentação balanceada para o desenvolvimento e a capacidade de concentração dos estudantes. “Uma alimentação rica em nutrientes melhora a habilidade de aprender, concentrar e reter informações”, explica ela.

Para garantir que todos os alunos recebam uma alimentação adequada, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi criado em 1979. O programa repassa recursos federais para que estados e municípios possam oferecer refeições aos estudantes. Em Mato Grosso do Sul, a Rede Estadual de Ensino, composta por 349 escolas, atende mais de 192 mil alunos. De acordo com Adriana Rossato, coordenadora de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, todos os alunos têm acesso a refeições, seja no período parcial ou integral.

“Não só para que o aluno tenha esse alimento na escola, mas que ele leve o aprendizado do que é uma alimentação saudável para sua casa e compartilhe com sua família”, afirma Adriana.

A coordenadora destaca que 50% dos alimentos são adquiridos de agricultores familiares, com um cardápio variado que vai desde arroz e feijão até pratos como lasanha e bobó de frango, todos definidos por nutricionistas. A parceria com agricultores locais beneficia tanto a economia regional quanto a qualidade da alimentação escolar.

“Esse recurso financeiro chega diretamente ao município, permitindo que as escolas ofereçam um cardápio regionalizado com a ajuda de nutricionistas, que consideram todas as necessidades nutricionais dos alunos”, acrescenta Adriana.

Na Capital, a Rede Municipal de Ensino também se destaca. Com 111 mil alunos distribuídos em 206 unidades, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) garante que todos os estudantes recebam alimentação diária. Além disso, a rede adapta a alimentação para aqueles que têm intolerâncias alimentares. São mais de 192 mil refeições servidas diariamente, e grande parte dos ingredientes também vem de produtores locais.

Naiara Luiza de Oliveira, nutricionista da Superintendência de Alimentação Escolar da Semed, reforça que uma alimentação de qualidade contribui para o desenvolvimento cognitivo e pode até aumentar a frequência dos alunos na escola. “Nosso cérebro consome muita energia, e no momento em que as crianças estão na escola, é importante que tenham uma alimentação adequada”, afirma.

Para muitas crianças, as refeições na escola são uma das poucas oportunidades de receber uma alimentação balanceada ao longo do dia. A mãe de Ian, de 14 anos, aluno da Escola Municipal José Mauro Messias, reconhece a importância dessa iniciativa. “Fico satisfeita com o cardápio da escola. Tem muitas crianças que chegam sem comer nada e acabam se alimentando apenas na escola. Isso é fundamental para o desenvolvimento e bem-estar delas”, comenta Katyucci.

A alimentação nas escolas, seja no período parcial ou integral, é essencial para garantir que os alunos tenham energia e foco para aprender. Mariana Giori, que iniciou a discussão sobre a importância da nutrição, reforça: “Uma alimentação saudável ajuda a regular o humor e o comportamento, facilitando o aprendizado. Investir em uma alimentação de qualidade é garantir que as crianças tenham disposição e motivação para se desenvolverem”.

