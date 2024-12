Casos de estresse e ansiedade aumentam no período de final de ano

Você já ouviu falar em “Dezembrite” ou na “Síndrome do Final do Ano”? Os casos são caracterizados por sintomas como estresse, ansiedade e tristeza, que são mais comuns durante o final do ano, especialmente em um contexto de comparações nas redes sociais e expectativas não alcançadas.

A psiquiatra Graziela Michelan participou do Jornal CBN Campo Grande desta sexta-feira (27) para falar sobre esse assunto. Ela explicou como as comemorações, as metas não atingidas e a pressão para ser feliz podem intensificar esses sentimentos. Segundo pesquisa do Conselho Federal de Psicologia (CFP), os casos de estresse aumentam 75% no período de fim de ano.

Segundo Graziela, as redes sociais intensificam esses sintomas: “Porque as comparações daquelas postagens. ‘Ah, eu viajei. Ah, olha minha família perfeita, olha minha família feliz’. E vai ter pessoas que vão falar: ‘Ah, mas eu estou aqui sozinho e não consigo isso que o outro consegue’”.

A psiquiatra destacou a importância de as pessoas não se compararem com as outras, reconhecerem suas conquistas e tratarem seus problemas de forma mais compassiva consigo mesmas.

Assista à entrevista completa: