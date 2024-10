Clima instável e temperaturas amenas marcam a terça-feira em MS

A previsão do tempo para esta terça-feira (29) em Mato Grosso do Sul traz condições climáticas variadas nas diferentes regiões do estado. Em Campo Grande, espera-se um dia com temperaturas amenas e possibilidade de chuva ao longo do dia, com oscilações chegando aos 27°C.

Nas regiões Centro-sul e Sudoeste do estado, o tempo se mantém com previsão de chuva devido à formação de sistemas de baixa pressão. O aumento de nebulosidade e ventos moderados também contribui para uma sensação térmica mais fresca​

O Pantanal apresenta uma previsão de calor durante o dia, com máximas próximas a 33°C, mas também há possibilidade de pancadas isoladas de chuva no período da tarde. A umidade elevada típica da região contribui para a sensação de abafamento. Já nas áreas do extremo Norte e Nordeste a chuva será menos intensa, e o sol pode aparecer em intervalos ao longo do dia​.

O Leste de MS, deve ter temperaturas chegar aos 29°C, com chance de precipitações de média intensidade, principalmente pela manhã. Esse cenário é impulsionado pela atuação de umidade trazida pelo vento do sudeste, que favorece a formação de nuvens de chuva​

Essa configuração climática é parte de uma frente fria que começa a se afastar da região sul do Brasil, mas ainda exerce influência nas condições meteorológicas de Mato Grosso do Sul. Moradores devem ficar atentos aos boletins atualizados do INMET e do CEMTEC para mais informações sobre possíveis mudanças no tempo.