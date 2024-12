Corpo de Bombeiros apresenta balanço da Operação Pantanal

O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do estado e comandante da Operação Pantanal 2024, Adriano Noleto Rampazo, destaca o trabalho realizado pela corporação desde o início do ano, quando foram informados sobre as condições climáticas adversas que iriam ocorrer no estado.

Entre as ações de destaque está a implantação das 13 bases avançadas, instaladas em regiões estratégicas do Pantanal, que contribuíram significativamente para um combate mais eficiente ao fogo.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apontam que, até o dia 30 de novembro, foram registrados 2.986 focos de calor em todo Mato Grosso do Sul, o que resultou em 1.019 ações de combate realizadas pelo Corpo de Bombeiros.

Este ano, um total de 1, 6 milhão hectares do Pantanal sul-mato-grossense foram consumidos pelo fogo. O cenário de incêndios florestais em 2024 foi mais severo devido às condições climáticas extremas. O balanço sobre as ações realizadas foi apresentado em encontro realizado ontem (11), quando também foi bordado como será o trabalho para evitar a mesma situação em 2025.

Operação de combate ao fogo no Pantanal termina com redução de 50% de área destruída

Foco em 2025

Ainda de acordo com o comandante, atualmente a situação está controlada no Pantanal, e um foco de incêndio está sendo monitorado no estado vizinho, Mato Grosso, onde militares de uma base avançada na Serra do Amolar auxiliam no combate e monitoramento.

Para 2025, o comandante destaca que a Operação Pantanal vai durar o ano todo, para que as ações de prevenção e combate tenham ainda mais efetividade frente à possibilidade de novas condições climáticas extremas e incêndios florestais.

“Vamos nos preparar melhor ainda. Vamos fazer um novo curso de combate ao incêndio florestal, curso de pilotagem de veículos 4×4 e curso de pilotagem de embarcações. Ano que vem, vamos trabalhar mais para que tenhamos um resultado ainda melhor”.

União

O Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, esteve presente no encontro e afirmou que o estado possui equipamentos de alta qualidade para que os bombeiros militares cumpram seu dever com mais segurança, destacando a união dos poderes para garantir maior segurança em Mato Grosso do Sul.

“É possível empregar o que há de melhor no mundo, com eficiência, garantindo que o que foi aportado como recursos, de fato, foi empregado. E mostrar para a população que temos união, não só entre as forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul, mas também com os bombeiros de outros estados que vieram nos ajudar”.

