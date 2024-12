Do coral à MPB: conheça a trajetória de Jool Azul

O quadro CBN Cultural desta sexta-feira (27) foi ao som de MPB, com a cantora, compositora e multi-instrumentista Jool Azul. Durante o bate-papo, a artista falou sobre sua carreira, que começou aos 7 anos de idade.

Jool começou no coral, passou por bandas e agora está seguindo carreira solo. A cantora falou sobre suas inspirações: “Minhas maiores referências vêm do cenário alternativo, como Laura Dias, da banda Teto Preto, e do rock progressivo. Agora, preciso mixar essas influências e lançar meu álbum”.

Ela destacou os desafios pessoais, como a relação com redes sociais e o impacto de estar dentro do espectro autista. “Eu sou low profile e tenho dificuldades com redes sociais. Estar dentro do espectro autista, nível 1, influencia muito na forma como me relaciono online e presencialmente”.

Assista à entrevista completa: