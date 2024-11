Estabelecimentos comerciais tem até quinta-feira para registrar estoque de pescado

PROIBIÇÃO DA PESCA PMA vai usar georreferenciamento para combater pesca ilegal durante a Piracema

O período de defeso nos rios de Mato Grosso do Sul começa neste início de novembro e vai até fevereiro do ano que vem. Durante esses meses, a pesca só estará liberada para ribeirinhos e pescadores profissionais, como forma de sobrevivência. Nos rios da Bacia do Paraguai, a proibição começa no dia 5 de novembro […]