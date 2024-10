Homem é preso com quase meio milhão de maços de cigarros

Um homem foi preso transportando 440 mil maços de cigarros contrabandeados no município de Eldorado, a cerca de 445 km da Capital. O flagrante ocorreu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-163.

Os policiais abordaram um caminhão, e o condutor afirmou que o compartimento de carga estava vazio, mas, ao retirar as lonas, os agentes encontraram várias caixas de cigarros de origem estrangeira.

O condutor alega ter recebido o caminhão com a carga no município de Mundo Novo e deveria entregá-lo no interior de São Paulo. O preso foi encaminhado à Polícia Federal (PF) em Naviraí, e o caminhão com os cigarros, para a Receita Federal em Mundo Novo.

Esta é a segunda apreensão da semana. Na quarta-feira (23), a PRF também flagrou dois carros transportando cerca de 17.500 maços, em Nova Andradina. Um dos motoristas afirmou que deixaria a carga em Bataguassu, fronteira com o estado de São Paulo. Já o outro condutor teria como destino o interior paulista.

De janeiro até o dia 23 deste mês, a PRF já apreendeu 5,8 milhões de maços de cigarros contrabandeados em Mato Grosso do Sul.

*com informações da PRF