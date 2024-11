Motoristas de ônibus da Capital ameaçam paralisação por reajuste salarial

Os motoristas de transporte coletivo de Campo Grande podem paralisar os serviços na próxima segunda-feira, 25 de novembro. A categoria reivindica aumento salarial de 8% e reajuste no ticket-alimentação para R$ 350. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano (STTCU) representa os 1.100 profissionais que atuam no Consórcio Guaicurus.

Atualmente, os motoristas recebem um salário de R$ 2.749, ticket-alimentação de R$ 250, participação nos lucros de 9%, e plano médico e odontológico. A data-base para o reajuste foi em outubro, mas após quatro reuniões, o sindicato e o consórcio não chegaram a um acordo.

A última proposta do consórcio foi de um reajuste de 4%, acompanhando a inflação, mas o sindicato considera a oferta insuficiente.

Demétrio Ferreira, presidente do STTCU, afirma que a insatisfação é crescente. Ele destaca a busca por um ganho real e alertou para o impacto da possível paralisação na segunda-feira.

“Nossa data-base é outubro. Fizemos quatro reuniões com o consórcio, pedindo 8% de reajuste e melhorias nos benefícios. O consórcio ofereceu apenas 4%. Se até segunda-feira não houver uma proposta satisfatória, faremos uma paralisação de um dia.”

Caso a paralisação ocorra, o transporte público de Campo Grande sofrerá impactos, prejudicando a rotina dos passageiros. A tarifa de ônibus já sofreu um reajuste neste ano, passando de R$ 4,65 para R$ 4,75 em março.

Respostas do Consórcio e da Prefeitura

O Consórcio Guaicurus afirmou que está negociando com o sindicato com a intermediação da AGEREG. A empresa destacou que aguarda uma posição da Prefeitura Municipal, pois a negociação salarial exige autorização do poder público. O consórcio reforçou o compromisso em evitar a paralisação e manter a qualidade do serviço.

Já a Prefeitura considera as reivindicações dos motoristas legítimas, mas ressalta que o reajuste salarial é uma questão do consórcio. O executivo municipal está envolvido em discussões sobre a tarifa para 2025 e pretende garantir a manutenção das gratuidades para estudantes, idosos, e pessoas com necessidades especiais.

Próximos Passos

O reajuste da tarifa de ônibus para 2025 será discutido pelo Conselho de Regulação em 25 de novembro. O conselho inclui representantes de diversas entidades, como CREA, OAB, e membros da sociedade civil. As negociações continuam enquanto a cidade aguarda uma solução para o possível impasse na próxima segunda-feira.