MS recebe doses de novo imunizante contra a Covid

Mato Grosso do Sul recebeu, nesta semana, uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde. Ao todo, foram entregues 20 mil doses do imunizante Zalika, fabricado pelo Instituto Serum, da Índia. As vacinas serão distribuídas aos 79 municípios do estado, priorizando grupos específicos, conforme o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A vacina Zalika é indicada para pessoas a partir de 12 anos de idade e será utilizada na imunização de grupos prioritários, incluindo indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas imunocomprometidas e profissionais da saúde. Esta é a primeira vez que o estado recebe doses desse fabricante.

Segundo o gerente de Imunização, Frederico de Moraes, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) já alinhou, com as equipes municipais, os detalhes da nova estratégia de vacinação. A entrega das doses aos municípios começou nesta quarta-feira (11) e será concluída nos próximos dias.

“Por enquanto, trabalharemos com três vacinas principais, incluindo essa novidade, para atender às estratégias definidas para o final deste ano e o início de 2025”, destacou.

O Ministério da Saúde também anunciou mudanças no esquema vacinal. Gestantes e idosos com 60 anos ou mais passam a integrar a vacinação de rotina contra a Covid-19. As gestantes deverão receber o imunizante mais atualizado durante a gravidez, enquanto os idosos receberão uma dose a cada seis meses.

No caso da vacinação infantil, crianças de 6 meses a 4 anos continuarão sendo imunizadas com as vacinas Pfizer Baby e Moderna XBB, enquanto o público de 5 a 11 anos terá acesso às vacinas Pfizer e Moderna.

