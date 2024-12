SGB aponta 13 cidades de MS com risco de desastres naturais

Mato Grosso do Sul tem 13 municípios com alerta para risco de desastres naturais, segundo o Serviço Geológico Brasileiro (SGB). As informações estão disponíveis no aplicativo Prevenção SGB. Por lá, é possível verificar alertas de risco, características da região e até mesmo informar uma ocorrência.

Segundo o mapa, Anastácio e Aquidauana estão com alto risco de inundação em trechos que ficam nas margens do Rio Aquidauana. No município, inclusive, a chuva acumulada nos últimos sete dias já superou a média histórica de todo o mês de dezembro. Foram 105 mm, segundo monitoramento do Instituto de Meio Ambiente do Estado (Imasul).

Outras cidades também estão com risco de inundação, como Nioaque, nas margens do rio que leva o nome do município; Coxim, nas margens dos rios Coxim e Taquari; além de Bonito e Miranda, principalmente na região em torno da Ponte do Rio Miranda, na rodovia MS-339, onde o grau de risco para inundação é considerado muito alto. Ali moram quase 150 pessoas.

Segundo o chefe da Defesa Civil de Miranda, Amarildo Arguelho, por enquanto, o nível do rio está dentro do esperado. Ele explicou que Miranda recebe água de outros municípios como Jardim, Nioaque e Bodoquena, mas isso leva alguns dias.

“Para começar a desalojar os ribeirinhos, o rio tem que estar com 7,5 metros de água, agora está com 4,5 metros. Para acontecer alguma coisa, teria que chover cerca de 100 mm por três dias consecutivos”.

Porto Murtinho também tem uma região com alto risco de inundação, assim como Dourados. Em Corumbá e Ladário, o risco é de deslizamentos. Camapuã tem risco de deslizamento e inundação. Já Batayporã e Guia Lopes da Laguna estão classificadas como de alto risco de enchentes.

Chuvas

As situações podem ser agravadas em caso de chuvas fortes. Segundo o meteorologista da Uniderp, Natalio Abrahão, o estado pode ter pancadas de chuva nos próximos dias, incluindo alguns municípios da lista.

“Em Coxim, as chuvas podem ter grandes volumes entre sexta e sábado […] entre Inocência, Batayporã e também nas regiões de Água Clara e Ribas do Rio Pardo, volumes significativos em torno de 40 a 50 milímetros, entre os dias 27 e 31 de dezembro”.

APP

O aplicativo PrevençãoSGB está disponível gratuitamente para Android e iOS.