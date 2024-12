Shopping Campo Grande tem horário especial em dezembro

A rotina acelerada do dia-a-dia exige que dividamos nossas atenções entre várias tarefas, e no final do ano, a sensação é de que o tempo se torna ainda mais escasso, com as responsabilidades se acumulando.

Para facilitar as compras de presentes, ingredientes para a ceia e roupas para as festas de Natal e Ano Novo, o Shopping Campo Grande estende seu horário de funcionamento aos domingos neste mês de dezembro, oferecendo mais conveniência e conforto aos clientes.

Além do horário habitual, das 10h às 22h de segunda a sábado, o Shopping funcionará também aos domingos, 15 e 22 de dezembro, no mesmo horário estendido.