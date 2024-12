Supervisor do Shopping Campo Grande relembra 35 anos de histórias

O Shopping Campo Grande está comemorando 35 anos em 2024, e o programa CBN Festas e Eventos, deste sábado (7), recebeu um personagem que faz parte da história do empreendimento: o supervisor de Operações, Jerônimo Elias da Silva Jr.

Jerônimo chegou ao Shopping antes mesmo de sua inauguração e é o funcionário mais antigo do local. “Eu fui com uma equipe 3 meses antes de inaugurar para cuidar da obra, organização, do material, essa coisa toda. E, depois da inauguração, a gente permaneceu”.

Com tanto tempo de casa, o supervisor conhece todas as histórias do local e, ao longo dos 35 anos, colecionou amizades. “Eu fico muito contente com isso: ter esse carinho pelas pessoas até hoje, e elas terem carinho por mim”.

“Eu acho que essa longevidade do tempo é justamente porque eu gosto de fazer o que faço. Eu gosto de fazer a segurança das pessoas e perceber que elas se sentem seguras no Shopping”, disse Jerônimo sobre o tempo trabalhado no empreendimento.

A gerente de Marketing do Shopping, Gabriella Alves, participou do bate-papo e destacou a importância do trabalho de Jerônimo e de toda a equipe. “Eu acredito que o sucesso do Shopping Campo Grande se deve a essas pessoas boas, que são lideranças positivas”.

Assista ao CBN Festas e Eventos na íntegra: