Temporada do Terror na Cinemark e eventos de Halloween animam o fim de semana no Shopping

O último fim de semana de outubro chega em cima de Halloween no Shopping Campo Grande. Tem Caça aos Doces da Criamigos, estreia da Temporada do Terror na Cinemark e novidades no parque Gloob. Basta escolher a aventura e aproveitar os dias de brincadeiras.

Caça aos Doces Criamigos – Nesta quinta-feira (31), a loja Criamigos também promove uma caça aos doces às 18h. Para participar é necessário adquirir ingresso no valor de R$ 160 que além de contemplar a dinâmica da caça aos doces, dá direito a duas horas de entretenimento na Yuup Play e R$ 100 para uso na loja Criamigos.

Serão disponibilizadas apenas 20 vagas e para a dinâmica que inicia na Criamigos e finaliza na Yuup Play e para adquirir o ingresso é necessário ir presencialmente à loja Criamigos.

Fantasia e aventura – No parque Gloob, até a quinta-feira (31), quem for fantasiado ou com um acessório de Halloween, ganha 20% de desconto no valor do ingresso.

Localizado no estacionamento próximo ao Detran-MS, a atração já atraiu 600 mil pessoas em sua temporada por Campo Grande. Maior parque inflável da América Latina, o Gloob conta com mais de 3 mil m² de infláveis variados, com sonorização e decoração temática espacial.

O parque funciona de terça-feira a domingo, das 13h às 21h, com ingressos a partir de R$49.

Temporada do Terror – Para quem realmente gosta de levar sustos, a Cinemark traz uma programação especial. A Temporada do Terror traz clássicos do gênero com ingressos a R$ 13 entre os dias 31 de outubro e 06 de novembro. Os ingressos promocionais só têm validade na data prevista e para os filmes integrantes das sessões especiais.

Confira a programação:

31/10 – O Exorcista

1°/11 – Terrifier

02/11 – A Morte do Demônio – A Ascensão

03/11 – Hereditário

04/11 – Telefone Preto

05/11 – O Iluminado

06/11 – Tubarão – 1975.



Já para quem quer fugir dos sustos, outra opção é a estreia do drama ‘O Som da Esperança’, inspirado em uma história real, o drama acompanha Donna (Nika King) e o Reverendo WC Martin (Demetrius Grosse), que convencem os membros de sua igreja de uma comunidade do Texas, nos Estados Unidos, a adotar 77 crianças que estão no sistema de adoção e que ninguém mais receberia. A atitude dá início a um movimento que transformou a vida de dezenas de crianças. Classificação indicativa 14 anos.

Outra opção é o romance ‘Todo tempo que temos’, onde as vidas de Almut (Florence Pugh), uma talentosa chef de cozinha, e Tobias (Andrew Garfield), um homem recém-divorciado, mudam para sempre quando eles se conhecem. Após um encontro inusitado, eles se apaixonam e constroem o lar e a família que sempre sonharam, até que uma verdade dolorosa põe à prova essa história de amor. Decididos a enfrentar as dificuldades, Almut e Tobias embarcam numa jornada emocionante, onde vão aprender que cada minuto conta quando estamos ao lado de quem amamos. Classificação indicativa 14 anos.

Funcionamento no feriado – Neste dia 2 de novembro, feriado de Finados, o Shopping estará com estrutura disponível para as lojas operarem. O funcionamento das lojas está a critério dos lojistas, seguindo acordo com o sindicato correspondente.