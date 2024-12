Choque prende 19 e mata dois em megaoperação contra o crime organizado

Uma operação de grande porte, desencadeada em todo o Brasil, resultou em diversas prisões e apreensões no Mato Grosso do Sul. A Operação RENOE (Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas), que conta com a participação do Batalhão de Choque da Polícia Militar, tem como objetivo desmantelar organizações criminosas e desarticular suas atividades.

A ação, que teve início na quarta-feira (4), já contabiliza 19 prisões no Estado, sendo sete delas decorrentes de mandados judiciais. Além disso, as equipes policiais apreenderam seis armas de fogo, um veículo recuperado e mais de 297 quilos de drogas. O valor total do ilícito apreendido supera os R$ 14,5 milhões.

Durante as ações, dois homens que integravam a mesma facção criminosa resistiram à prisão e foram mortos em confronto com a polícia.

De acordo com a Polícia Militar, os alvos da operação são indivíduos que ocupam posições de liderança nas facções criminosas, como chefes do tráfico e gestores de membros em regime semiaberto.

*Com informações do Batalhão de Choque