Chumbo trocado

Não foi à toa que a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), esperou a senadora Tereza Cristina, presidente regional do PP, voltar das férias dos Estados Unidos para montar o secretariado. Não seria nada estranho, o PL, aliado no segundo turno, ter indicado alguém para a equipe de primeiro escalão.

Afinal, o PL é o partido da direita mais identificado com o PP. Mas Adriane fechou as portas para o PL. Ela não esquece que foi abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, principal estrela do PL, pouco antes da campanha eleitoral depois de ter firmado acordo de parceria. As fotos tiradas juntos para serem apresentadas na campanha, não serviram para nada. Foram para o arquivo.

Para tensionar ainda mais a relação, a prefeita não contou com o PL no apoio ao seu candidato a presidente da Câmara, Beto Avelar (PP). Ele teve de desistir na véspera da eleição por falta de voto. O vereador Papy (PSDB) se transformou no candidato único.

Papy reuniu apoio dos partidos que caminharam juntos com o deputado federal Beto Pereira (PSDB) na corrida para prefeitura. Beto nem sequer foi para o segundo turno, mas os seus aliados, juntos, elegeram a maioria dos vereadores.

Adriane contava com a compreensão do PL para emplacar a candidatura do Avelar. E não faltava de conversa. Mas os seus esforços foram em vão. Em contrapartida, esses aliados do segundo turno ficaram sem espaço no secretariado. Só o Avante, único parceiro da prefeita na disputa eleitoral e na luta pela indicação de Avelar, foi contemplado na equipe.

Tudo isso não passa de uma “guerra surda” nos bastidores. Com o tempo, as feridas vão se cicatrizando e a relação política poderá melhorar. Apesar dos problemas, a prefeita não deverá, a princípio, ter grandes dificuldades para aprovação de seus projetos. Mas terá de negociar a votação de matérias mais complexas.

Adriane está consciente de que o PL de Bolsonaro não é um aliado incondicional da prefeita. O PSDB muito menos. Por isso, Adriane vai ter de gastar muita saliva para negociar aprovação de projetos de grande relevância.

