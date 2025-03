Chuvas isoladas e temperaturas de 30°C persistem em MS nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (14), a maior parte do estado de Mato Grosso do Sul está sob alerta amarelo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta atinge 70 municípios e indica perigo potencial de chuvas intensas, com acúmulo de chuva de até 30 milímetros por hora (mm/h) e ventos de até 60 quilômetros por hora (km/h).

Além do alerta amarelo, Corumbá, na faixa Oeste, também tem alerta de perigo para chuvas intensas com acúmulo de água de 60 mm/h e ventos intensos que podem atingir os 100 km/h. Já os termômetros podem registrar 35°C hoje.

Segundo o Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o aumento nas chuvas e nebulosidade no estado está relacionado ao avanço de uma frente fria oceânica somada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Além disso, o deslocamento de cavados – correntes de vento no céu que ajudam a formar as nuvens de tempestade – junto ao calor, causam instabilidade climática, possibilitando chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos de forma isolada no estado.

Campo Grande

Segundo o Inmet, a Capital pode ter máxima de 30°C nesta sexta-feira (14). Durante a manhã, são previstas muitas nuvens, com pancadas de chuvas isoladas. Para tarde e noite, a previsão indica céu nublado acompanhado de chuvas isoladas e trovoadas.

Costa Leste

Três Lagoas tem o mesmo cenário de Campo Grande – céu nublado com chuvas isoladas de manhã e pancadas de chuva acompanhadas de trovões no período de tarde e noite. Já os termômetros podem atingir os 34°C nesta sexta-feira.

Ainda na região Leste, Paranaíba pode atingir os 32°C e Aparecida do Taboado pode chegar a 34°C. Ambas terão o cenário de nuvens e pancadas de chuva, com ventos fracos e possibilidade de trovoadas à noite e tarde

Dourados

As temperaturas podem chegar a 31°C hoje, em Dourados, com ventos fracos e céu nublado com pancadas de chuva previstas para toda esta sexta-feira.

Coxim

Coxim, no Norte do estado, deve registrar máxima de 35°C, também com céu nublado e pancadas de chuva durante todos os períodos do dia, acompanhadas de trovões no período da tarde e noite.