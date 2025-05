Ciência será 'papo de bar' na Capital e no interior

De 19 a 21 de maio, bares de Campo Grande e Naviraí receberão a edição 2025 do festival internacional Pint of Science, que transforma ambientes informais em palco para o diálogo entre ciência e sociedade.

A proposta é simples e eficiente: promover conversas acessíveis com pesquisadores em locais descontraídos, como bares e cervejarias. Criado em 2012 e realizado simultaneamente em 27 países, o festival celebra neste ano uma década de atividades no Brasil.

Em Campo Grande, a iniciativa é coordenada desde 2018 pela professora Ana Paula Marques, do Instituto de Biociências (Inbio/UFMS). Já em Naviraí, a realização será inédita, sob responsabilidade do professor Victor Sordi, também da UFMS. A edição sul-mato-grossense tem apoio da Fundect e da coordenação nacional do evento.

“Estamos animados. Os bares nos acolheram, os colegas pesquisadores aderiram, e esperamos envolver um público cada vez mais diversificado”, completa o professor Sordi.

O festival contará com participação de cientistas da UFMS, UEMS, IFMS, da Fiocruz/MS, Embrapa e UCDB, o que, segundo Ana Paula, reforça a proposta de promover um acesso mais democrático ao conhecimento científico. Ela destaca ainda que o tema central deste ano será Mudanças Climáticas, escolhido em razão da urgência e relevância global da pauta.

“É uma forma de desmistificar a ciência, criar laços com a população e combater a desinformação, especialmente em tempos marcados por fake news e negacionismo científico”, explica Ana Paula.

A estreia de Naviraí no circuito do festival é considerada estratégica. De acordo com o diretor do câmpus local da UFMS, Marco Antonio da Silva, a participação no Pint of Science amplia os canais de interação com a comunidade. “Temos ido às escolas, aberto portas da universidade e agora vamos levar a ciência aos bares. Acredito que será uma experiência prazerosa e inovadora”, afirma.

Público e Novidades do Pint of Science

Além disso, o evento contará com uma novidade nesta edição: a emissão de certificados de participação. O público interessado poderá preencher um formulário ao final de cada encontro para garantir o documento.

O início

O evento começou na Inglaterra, quando médicos neurologistas perceberam que, quando a família estava mais próxima dos pacientes, eles acabavam aderindo mais ao tratamento, cujo processo se tornava mais benéfico.

Inicialmente, foram feitos encontros no hospital com familiares. Contudo, para ser mais efetivo junto à população em geral, os médicos resolveram levar esses encontros para um lugar mais amigável. Como era na Inglaterra, o local escolhido foi um pub.

Locais e programação

Em Campo Grande, os encontros neste ano de 2025 ocorrerão nas cervejarias Koch Bier e Capivas.

Em Naviraí, os bate-papos científicos serão realizados no Dog Burger, Araken e Black House Rock Bar. As datas, temas e participantes serão divulgados em breve no perfil do projeto O Cientista que Habita em Mim, no Instagram, e nas redes sociais locais.

Total de cidades participantes em 2025

Américas

ARGENTINA 9 BRASIL 169 EQUADOR 3 MÉXICO 11 ESTADOS UNIDOS 16

África

QUÊNIA 1

Ásia e Austrália

AUSTRÁLIA 12 ÍNDIA 3 LAOS 1 TAILÂNDIA 1

Europa