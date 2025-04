Com casa cheia, expectativa é alta para o Fórum Agro, que reúne lideranças e debate o futuro do setor em MS

A expectativa é alta para o Fórum Agro RCN, que acontece nesta quinta-feira (10), dentro da programação da Expogrande 2025. O evento será realizado no espaço da Fazendo Churrascada, dentro do Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, que reúne autoridades, especialistas, produtores e representantes das principais cadeias produtivas do Estado.

Promovido pelo Grupo RCN, Lide-MS e Acrissul, o fórum promete ser um marco nos debates sobre o futuro do agronegócio sul-mato-grossense.

Para o diretor executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, o fórum reforça um dos pilares da atuação do grupo: o compromisso com o desenvolvimento do setor agropecuário.

“Estamos realizando um grande evento, com um nível de debate altíssimo, dentro da principal feira do agro no Estado. É um privilégio estar junto nessa organização, com casa cheia e um público altamente qualificado. Teremos discussões sobre as principais cadeias — carne, madeira, agricultura —, destacando o cenário positivo que Mato Grosso do Sul vem construindo com o apoio do governo estadual”, afirmou Estêvão.

Além de conteúdo técnico de alto nível, o ambiente é propício para networking e negócios, como destaca a assessora de negócios agro do Sicredi Campo Grande, Sthefanie Silva.

“É uma oportunidade de reencontrar nossos parceiros e entender o momento atual do mercado. A expectativa é de muita troca, construção de parcerias e principalmente entendimento de como superar os ciclos políticos e econômicos. Tudo isso pensando em gerar resultado e prosperidade para a economia local”, explicou.

A programação também atrai atenção de quem atua diretamente na produção. Alessandro Coelho, produtor rural e vice-presidente da Acrissul, acredita que o fórum será essencial para compreender os caminhos que o agro deve seguir.

“Vivemos um momento de muitas transformações. É importante ouvir as perspectivas sobre o que vem pela frente, como a força crescente da silvicultura, por exemplo. Nosso desafio é entender como agir estrategicamente nesse cenário de incerteza e seguir avançando”, pontuou.

Com presença confirmada do governador Eduardo Riedel (PSDB), o evento contará ainda com palestras de nomes como Jaime Verruck, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, e Marcel Moreira, do Ministério da Agricultura, além de painéis com especialistas nas principais cadeias produtivas do Estado.