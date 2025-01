Com CPI, Consórcio Guaicurus volta a medir forças com vereadores

No dia 18 de fevereiro a Câmara Municipal de Campo grande dará início ao ano legislativo de 2025.

Dentre os vários temas que deverão ser tratados, o que mais vem chamando a atenção é a possibilidade de ser instaurada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a real situação econômica e financeira do Consórcio Guaicurus.

Essa será quarta tentativa de se abrir a caixa preta do transporte público na Capital nos últimos 5 anos e mais uma vez o Consórcio Guaicurus vai medir forças com os vereadores interessados em esclarecer se os serviços provocam ou não prejuízos às empresas que dominam o sistema.

A CPI do Transporte já recebeu sinalização positiva de nove vereadores. Caso esse número se confirme, será necessária a adesão do décimo parlamentar para que seja estabelecido o número mínimo para que ocorra a apresentação do requerimento de instalação.

Uma vez apresentado e lido em plenário, o requerimento segue para a análise da Procuradoria Jurídica da Câmara, que vai emitir parecer eminentemente técnico, quanto às formalidades, sem a análise de mérito.

Se o parecer for favorável, a Mesa da Câmara determina a instauração da CPI. Se contrário, será enviado à presidência para as providências.

Os vereadores que já se manifestaram a favor da CPI são os seguintes: Junior Coringa (MDB), Ana Portela (PL), Rafael Tavares (PL), Fábio Rocha (União), Jean Ferreira (PT), Luiza Ribeiro (PT), Landmark (PT), Maicon Nogueira (PP) e Ronilço Guerreiro (Podemos).

Confira a coluna CBN em Pauta na íntegra:

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG