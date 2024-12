Com localização estratégica, Unimed Campo Grande inaugura Laboratório Unidade Zahran

O novo posto de coleta oferece cuidado, conforto e serviços de alta qualidade para beneficiários e pacientes particulares

A Unimed Campo Grande deu mais um importante passo na manhã desta segunda-feira (2), quando inaugurou, oficialmente, o Laboratório Unidade Zahran. Localizado em uma das avenidas mais movimentadas da cidade, o espaço abrange cuidado, acolhimento e praticidade.

Com estrutura moderna e aconchegante, o novo laboratório conta com box de coletas individuais, pediátricos, área kids, fraldário, espaço para café e estacionamento próprio, com acesso pela avenida Eduardo Elias Zahran, e também pela Rua São João (paralela à entrada principal). Tudo projetado com todo cuidado para receber beneficiários e também pacientes particulares para a realização de exames de análises clínicas, genéticos, entre outros.

De acordo com o diretor administrativo da cooperativa médica, Filipe Vieira, a nova unidade atende à demanda não só da região, mas de toda a população.

“Escolhemos uma localização estratégica da nossa cidade, com grande concentração de beneficiários, mas também de fácil acesso para todas as pessoas que precisem realizar algum tipo de exame, um local onde vamos levar nosso serviço de qualidade como já é feito no laboratório do nosso hospital, e em todas as nossas unidades de atendimento”.

Segundo Filipe a iniciativa de descentralizar o serviço também vem pautada no desejo da diretoria e do Conselho de Administração de expandir os serviços para pontos estratégicos da cidade.

Dr. Eduardo Kawano, presidente do Conselho de Administração, destacou a importância da verticalização dos serviços da cooperativa.