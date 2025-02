Deputados definem composição e nova presidência da CCJR na Alems

Após dias de articulação política, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) definiram, durante a sessão plenária desta terça-feira (11), a composição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), a mais importante da Casa de Leis.

A formação conta com nova presidência, sendo o deputado Pedro Arlei Caravina (PSDB) o escolhido para o cargo.

“Eu recebo essa indicação com responsabilidade. Eu quero exercer essa função com dedicação, parabenizando, desde já, a deputada Mara Caseiro, que, por dois anos, esteve à frente da presidência da CCJR e fez um trabalho importante“, disse o parlamentar.

Outro parlamentar indicado pelo Bloco 2 foi o deputado estadual Paulo Duarte (PSB). Ele adiantou que 2025 será um ano de importantes discussões no Legislativo. “Nós teremos projetos importantes e polêmicos, como a questão da prorrogação da pesca do dourado, a lei que trata sobre a pesca, a lei que trata sobre a questão do Pantanal e projetos que vão tratar sobre parceria público-privada”, afirmou Duarte.

Outra novidade na CCJR foi a entrada de um integrante indicado pelo Partido Liberal, que formou bancada na Casa de Leis nesta legislatura e conquistou o direito à uma vaga na Comissão. Neno Razuk (PL) foi indicado pelo partido para compor a comissão que tem cinco vagas titulares.

“A bancada decidiu, e agora vamos fazer de tudo para representar melhor a nossa direita, para representar o partido dentro da CCJ e sempre buscar o bem da população sul-mato-grossense“, enfatizou Razuk.

Com isso, o deputado Antônio Vaz (Republicanos) perdeu assento na CCJR. A escolha sobre quem deixaria a principal comissão da Casa de Leis foi definida no voto.

“O critério que nós usamos foi o mais justo possível. A primeira vaga ficou com o MDB, que tem três parlamentares, e ficou com Junior Mochi. O Antônio Vaz, só tem ele no partido dele, e o Pedrossian também. A outra vaga entre eles foi decidida no voto. O Pedrossian foi escolhido entre os membros do bloco, que são oito deputados, coletou seis assinaturas e apresentou. Simples“, explicou Márcio Fernandes (MDB).

Dessa forma, a composição da CCJR ficou assim:

Pedro Caravina (PSDB) – presidente

Junior Mochi (MDB) – vice-presidente

Neno Razuk (PL)

Paulo Duarte (PSB)

Pedrossian Neto (PSD)

E os deputados suplentes ainda não foram definidos.

Início dos trabalhos

A primeira reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Alems será realizada nesta quarta-feira (12), a partir das 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.