Combustíveis terão alta no valor a partir do próximo sábado

O reajuste no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) começa a vigorar sobre os combustíveis a partir do próximo sábado, dia 1º de fevereiro. A alta foi aprovada no final de 2024 pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne os secretários da Fazenda de todas as unidades federativas.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul (Sinpetro/MS), a alíquota cobrada sobre os combustíveis será elevada em R$ 0,10, cerca de 5% para a gasolina, e em R$ 0,06, cerca de 7% para o diesel.

Quem circula motorizado pelas ruas da capital e precisa abastecer o veículo toda semana já não estava satisfeito com os preços dos combustíveis. Agora, a alta prevista na gasolina e no diesel surpreendeu negativamente os motoristas.

Confira mais detalhes e informações ne reportagem completa: