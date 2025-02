Como fortalecer e cuidar da imunidade das crianças

O início do ano letivo está chegando e a preocupação dos pais a partir do começo das aulas é a saúde das crianças, que muitas vezes ficam doentes com a volta às aulas e ao convívio com os colegas. Por isso, a enfermeira do Sabin Diagnósticos, Rosangela Laier, participou do programa CBN Você Mulher deste sábado e deu mais detalhes e informações sobre os cuidados necessários com a saúde infantil.

“Além dos principais cuidados que todos os pais devem seguir com as crianças, como a alimentação, o sono e a higiene, é necessário ter muita atenção com a imunização das crianças. Nós temos diversas vacinas, virais, bacterianas, e é importante manter o calendário vacinal atualizado e sempre realizar os exames de rotina“, explicou a enfermeira.

Confira a entrevista completa: